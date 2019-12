Friedkin Roma | ecco il comunicato ufficiale della società giallorossa

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 30 dicembre 2019)ilsugli scenari riguardanti la cessione del club Nel corsonottata italiana, laha pubblicato unriguardo la cessione del club da Pallotta a. Per l’annuncio del passaggio di consegne, però, è ancora presto: nella nota solamente i dettagli richiesti direttamente dalla Consob. “Su richiesta di CONSOB, con riferimento ad alcune notizie apparse recentemente sugli organi di stampa in relazione ad una possibile operazione che vede interessati ASS.p.A. ed il Gruppo, ASSPV LLC,che detiene il controllo indiretto di ASS.p.A., tramite la sua controllata NEEPHOLDING S.p.A., informa il Mercato che sono in corso negoziazioni tra il Gruppoe ASSPV LLC in merito ad una potenziale operazione che interessa NEEPHOLDING ...

OfficialASRoma : L'#ASRoma ha pubblicato il seguente comunicato con riferimento ad alcune notizie apparse recentemente sugli organi… - Solano_56 : Arrivano le conferme dalla Roma: Friedkin ?? - CorSport : La #Roma passa a #Friedkin: manca solo l'ufficialità???? -