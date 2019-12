Freccette, Mondiali 2020: i risultati di oggi (30 dicembre). Michael van Gerwen e Peter Wright in finale, Price ko (Di martedì 31 dicembre 2019) Giornata di semifinali quella dei Mondiali 2020 di Freccette all’Alexandra Palace di Londra (Gran Bretagna). Il quadro dei qualificati alla finale del 1° gennaio 2020 si è definito e andiamo a raccontare cosa sia accaduto. Il campione del mondo in carica Michael van Gerwen (n.1 del mondo) è partito un po’ a rilento ma poi è venuto fuori alla distanza contro il n.12 del ranking Nathan Aspinall. L’olandese, con classe e grande lucidità, l’ha spuntata per 6 set a 3 e si è dunque conquistato il diritto ad essere parte dell’atto conclusivo iridato, per confermarsi ancora una volta il più forte del pianeta. Sulla strada di van Gerwen vi sarà lo scozzese Peter Wright: il n.7 del mondo, sempre per 6-3, ha sconfitto il più accreditato Gerwyn Price (n.3 del ranking). Un match ben gestito da Wright che si è meritato il pass per la finale, per porre termine ... Leggi la notizia su oasport

Gaia_Mai_ : Pensate che i mondiali di freccette si giocano a fine anno vecchio ma la finale di gioca al primo dell'anno quundi… - Jett_Rink_81 : @Gaia_Mai_ Esistono i mondiali di freccette?!? - ilTeoLugarini : Ve lo dico subito i mondiali di freccette mi gasano -