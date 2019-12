Francia, nuovi scontri tra manifestanti e polizia (Di lunedì 30 dicembre 2019) Non si placano le proteste in Francia causate dal disegno di legge sulla riforma delle pensioni presentata dal dimissionario ministro Jean-Paul Delevoye e portata avanti negli ultimi giorni dal sostituto Laurent Pietraszewski. Nonostante l’avvicendamento a capo del ministero, la proposta di legge non ha subito alcuna alterazione, anche a causa dell’importanza che ricopre nei piani politici del primo ministro Edouard Philippe e del presidente Emmanuel Macron. La deriva quindi della possibilità di scendere ad accordi con l’Eliseo ha rianimato le proteste dei lavoratori ferroviari francesi che, nella giornata di sabato, hanno asserragliato nuovamente Parigi, con manifestazioni e scontri che hanno interessato la città. Gli scontri con la polizia Con i cortei che si sono mossi all’interno della città, il traffico cittadino e il regolare funzionamento dei mezzi ... Leggi la notizia su it.insideover

