Francesco Facchinetti, trapianto di capelli non chirurgico: “Ora sembro il Re Leone”. Foto (Di lunedì 30 dicembre 2019) Negli ultimi giorni Francesco Facchinetti è tornato a far parlare di sé per aver confidato ai suoi fan il segreto sui suoi capelli. Da tempo, infatti, gli utenti avevano notato che la sua chioma sembrava più fluente e ora il figlio dello storico frontman dei Pooh, Roby Facchinetti, ha rivelato di aver fatto ricorso al trapianto di capelli non chirurgico, anche detto ‘patch cutanea’. L’ex dj e oggi manager ha spiegato su Twitter di aver cominciato a perdere i capelli sin da quando aveva 20 anni, ragione per cui oggi, a 39, ha deciso di intervenire per tornare ad avere una chioma più folta. In un videomessaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, Facchinetti junior è apparso in splendida forma e dai capelli visibilmente rinfoltiti e già nella descrizione del filmato in questione, ha spiegato cosa è successo. (Continua dopo la Foto) “Cosa mi sono messo in testa? ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

