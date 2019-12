Forza Italia contro la nuova ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina (Di lunedì 30 dicembre 2019) La capogruppo al senato di Forza Italia, Anna Maria Bernini critica la Azzolina: “Ha ottenuto un risultato mediocre ad un concorso. Per i grillini meno vali e più sei premiato”. Anna Maria Bernini, la capogruppo al Senato di Forza Italia dal 2018 (già ministro per le Politiche europee nel Governo Berlusconi IV, nel 2011), si … L'articolo Forza Italia contro la nuova ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

msgelmini : Il governo non ha ancora chiarito la vicenda relativa a #IlFoglio, non una parola da Conte. Ribadisco la solidariet… - AnnalisaChirico : Il ministro 5S presenta un piano per l’innovazione con ringraziamento speciale per Davide Casaleggio. Come se qualc… - ItaliaViva : .@Ettore_Rosato:'La proposta del Pd non è risolutiva. Se non si cambia, voteremo il ddl Costa con Forza Italia'.… -