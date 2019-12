Fortnite e Super Smash Bros. Ultimate sono i titoli più scaricati su Switch nel 2019 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Siamo ormai alla fine di questo 2019 ed è tempo per l'industria videoludica di tirare le somme, restando in ambito Nintendo abbiamo qui la classifica dei giochi più scaricato su Nintendo Switch nel 2019.Al primo posto troviamo il famoso Fortnite, la cosa non dovrebbe stupire più di tanto considerando che è il gioco più in boga tra i giovani ed è anche free to play, subito dopo troviamo una delle esclusive di punta della console, ovvero Super Smash Bros. Ultimate. Di seguito potete trovare la classifica completa.Super Smash Bros Ultimate è disponibile su Nintendo Switch.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Fortnite e Super Smash Bros. Ultimate sono i titoli più scaricati su Switch nel 2019