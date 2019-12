Forte vento ribalta un mezzo pesante, chiusa la Cilentana (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – La strada statale 18 VAR ‘Cilentana’ è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, al km 145,000 nel territorio comunale di Salerno, per un mezzo pesante ribaltato a causa del Forte vento. Il traffico al momento è deviato sulla viabilità secondaria segnalata in loco. Sul posto è presente il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. L'articolo Forte vento ribalta un mezzo pesante, chiusa la Cilentana proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

TrafficoA : Assergi-Colledara - Vento Forte A24 Roma-Teramo Vento Forte tra Assergi e San Gabriele-Colledara - CCISS_Ministero : A24 Roma-Teramo vento forte tra Svincolo Assergi (Km 117) e A24 Svincolo Colledara-San Gabriele (Km 137) in entra… - CanaleSeiTv : Vento forte ribalta mezzo pesante sulla “Cilentana”: strada chiusa -