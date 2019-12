Foglio rosa scaduto: pene, sanzioni e cosa può succedere (Di lunedì 30 dicembre 2019) Foglio rosa scaduto: pene, sanzioni e cosa può succedere Il Foglio rosa consiste nell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida e a prendere quindi confidenza con un mezzo a motore, insomma è il primo vero passo del percorso che porta all’ottenimento della patente di guida. Vediamo di seguito che cosa succede nelle specifiche circostanze del Foglio rosa scaduto: ci sono sanzioni? come si può rimediare? Ecco cos’è utile sapere a riguardo. Se ti interessa saperne di più sui rischi della guida con patente sospesa e come riottenerla, clicca qui. Foglio rosa scaduto: il contesto di riferimento Anzitutto chiariamo che in tema di Foglio rosa, qualcosa negli ultimi anni è cambiato. Infatti, a partire dal novembre 2010 è possibile rilasciare l’autorizzazione alla guida accompagnata – tale è il Foglio rosa – anche a 17 anni (mentre prima era necessario ... Leggi la notizia su termometropolitico

