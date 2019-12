Flero, vandali decapitano la statuina di Gesù Bambino nel presepe e pubblicano video su Instagram (Di lunedì 30 dicembre 2019) Giovani vandali in azione a Flero, nel Bresciano. Alcuni ragazzi, tutti minorenni, hanno preso di mira il presepe allestito all'esterno della parrocchia, distruggendo la statuina di Gesù Bambino. La loro azione è stata immortalata in un video poi pubblicato su Instagram. Proprio grazie a quel filmato i vandali sono stati identificati: il sindaco ora li vuole denunciare per danneggiamenti. Leggi la notizia su milano.fanpage

