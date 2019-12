Fitness, nuovi trend del 2020: Stretching Lab e allenamenti anti osteoporosi (Di lunedì 30 dicembre 2019) Ossa troppo fragili, muscoli e articolazioni a ‘pezzi’ e tanta difficoltà a piegarsi e allungarsi. La soluzione? Arrivano dagli Usa i nuovi trend del Fitness del 2020 che promettono di rimettere in sesto un fisico irrigidito dalla postura sedentaria, segnato dal tempo o da lavori usuranti. Il punto di partenza sono i laboratori individuali di Stretching (StretchLab) e gli allenamenti con macchine (OsteoStrong) che possono migliorare la densità ossea e frenare l’avanzare dell’osteoporosi. StretchLab – secondo i suoi fondatori – ridefinisce il vecchio metodo dello Stretching “perché due corpi non sono uguali e nessuno StretchLab è uguale all’altro, per questo ogni centro offre un percorso personalizzato che permette, ad esempio, di aiutare i muscoli doloranti e a sciogliere le forti tensioni accumulate nel collo”. Il secondo, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Nuovi dettagli confermano che Amazon potrebbe aggiungere il tracciamento del Fitness su Echo Buds : CNBC ha scoperto una funzionalità nascosta all'interno dell'app Alexa a settembre, la quale suggerisce che Amazon sta per sviluppare una funzionalità di tracciamento del fitness per le cuffie Echo Buds. Un altro indizio che avvalora questa ipotesi è la presenza di una nuova sezione "fitness" all'interno dell'app Alexa che non era presente alcune settimane fa. L'articolo Nuovi dettagli confermano che Amazon potrebbe aggiungere il tracciamento ...

BrinCorrado : Cerchi di iniziare il tuo piano di allenamento? Prova a fissarti dei nuovi obiettivi! Condividi i tuoi nuovi obiett… - donno_stefano : RT @PlayStationIT: #BoxVR, il gioco di fitness ispirato al pugilato, contiene 12 nuovi allenamenti e 40 brani in più! -