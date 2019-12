Fiorentina | perché Cutrone è un nome giusto

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Lasembra molto vicina a. L’attaccante italiano aiuterebbe a risolvere molti problemi in fase di finalizzazione Prima di affondare nelle ultime settimane, il 352 di Montella sembrava aver dato solidità alla. Tuttavia, anche nei migliori momenti, la squadra palesava una certa sterilità offensiva, soprattutto contro difese schierate. Si faceva quindi un uso massiccio del cross (con Lirola e Dalbert altissimi), con però molta fatica nel concretizzare. Insomma, allaè mancato il classico attaccante d’area. Soprattuttouna delle due punte (a volte Chiesa, a volte Ribery) svariava molto. C’è l’assoluto bisogno di più incisività negli ultimi metri, e un attaccante più old style comepuò essere ciò che serve alla. Leggi su Calcionews24.com

