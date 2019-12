Fiorello, dopo Viva RaiPlay parte il nuovo show: “Ci vediamo a febbraio” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Archiviato il successo dell’esperimento streaming con Viva RaiPlay, non sono finiti i piani di Fiorello per il servizio digitale della rete pubblica. Come annunciato in chiusura di trasmissione, il talk registrato nel corso dell’autunno è stato solamente l’inizio del suo lavoro per il nuovo portale; e così, sistemata con un trionfo di contatti la prima stagione del suo personalissimo show, sarà Viva Asiago 10, con un nuovo ciclo di episodi, a riportare il conduttore e dj catanese al servizio di Rai Play. Nuova striscia mattutina per Fiorello, che dopo Viva RaiPlay proseguirà il suo lavoro in streaming con Viva Asiago 10 Ne ha discusso con il Corriere della Sera, Fiorello, al termine della puntata finale del suo Viva RaiPlay. L’episodio è arrivato al culmine di un progetto curato, voluto, e accolto con straordinario entusiasmo da parte del pubblico. Inevitabile il ... Leggi la notizia su velvetgossip

