Fioramonti passa al gruppo misto | è ufficiale | “Il M5S mi ha deluso molto”

Fioramonti passa al gruppo misto: è ufficiale.<br> “Il M5S mi ha deluso molto” (Di martedì 31 dicembre 2019) Era già nell’aria, ma adesso è ufficiale al cento per cento, perché poco fa, nella prima serata di oggi, lunedì 30 dicembre 2019, Lorenzo Fioramonti, ex ministro dell’Istruzione, ha annunciato il suo passaggio al gruppo misto e ha spiegato di essere stato “molto deluso” dal MoVimento 5 Stelle, sottolineando come questa sensazione non sia solo sua, ma un sentimento diffuso tra molti pentastellati. Fioramonti ha fatto una premessa:“Questi giorni sono stati difficili. Il mio nome sballottolato sui giornali per ogni sorta di retroscena, speculazione e cospirazione. Oggi persino Il Tempo mette il mio cognome in prima pagina associandolo alla loggia massonica P3. Un evidente errore di persona, che la dice lunga sul clima di confusione che regna nel Paese” M5S, Fioramonti si difende: "Metodo restituzioni poco trasparente" L'ex Ministro ... Leggi la notizia su blogo

