Fioramonti lascia il Movimento Cinque stelle (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’ex ministro Lorenzo Fioramonti dopo il governo ha lasciato il Movmento Cinque stelle. Su Facebook ha pubblicato le sue motivazioni. In cima la delusione provata davanti al trattamento ricevuto dai suoi stessi colleghi per aver mantenuto la promesso che aveva fatto: investimenti sul futuro, sui giovani, sulla formazione, sulla sicurezza, o lascio. “Il trattamento peggiore - scrive il deputato - l’ho ricevuto dal Movimento 5 stelle, che non ha solo criticato le mie scelte, ha colpito la mia persona”. Dice di aver incontrato molte persone con cui intende portare avanti battaglie cruciali, come quelle sull’ambiente, ma non conferma l’idea di un nuovo gruppo in Parlamento: “Parole al vento per riempire i giornali”. Approda al misto, “a titolo puramente individuale”. Leggi la notizia su huffingtonpost

TgLa7 : #Fioramonti lascia i Cinque stelle, va al misto - repubblica : M5s, l'ex ministro Fioramonti lascia il Movimento [aggiornamento delle 20:55] - repubblica : ?? #M5s, l'ex ministro #Fioramonti lascia il #Movimento -