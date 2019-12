Fioramonti lascia il Movimento Cinque Stelle e passa al Misto (Di lunedì 30 dicembre 2019) Fioramonti ha lasciato il gruppo parlamentare del Movimento Cinque Stelle ed è passato al Gruppo Misto: "Il Movimento 5 Stelle mi ha deluso molto. So che esiste un senso di delusione profondo, più diffuso di quanto si voglia far credere. È come se quei valori di trasparenza, democrazia interna e vocazione ambientalista che ne hanno animato la nascita si fossero persi nell'amministrazione dello status quo" Leggi la notizia su fanpage

