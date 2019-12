Fioramonti lascia il Movimento 5 Stelle e passa al gruppo misto (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’ex ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti lascia il Movimento 5 Stelle. Come annunciato dallo stesso ex ministro dell’Istruzione attraverso un post su Facebook, infatti, ha deciso di passare al gruppo misto. Fioramonti lascia il Movimento 5 Stelle Erano nell’aria e stasera le voci in merito alla volontà di Lorenzo Fioramonti di lasciare il Movimento 5 Stelle hanno trovato conferma. Attraverso un post sui social, infatti, l’ex ministro dell’Istruzione ha da poco annunciato di aver deciso di lasciare il partito. “Questi giorni sono stati difficili. Il mio nome sballottolato sui giornali per ogni sorta di retroscena, speculazione e cospirazione”, inizia con queste parole il post con il quale l’ex ministro annuncia il suo addio al Movimento. Per poi aggiungere: “E perché tutto questo? Perché ho mantenuto la parola. Avevo ... Leggi la notizia su notizie

