Fioramonti lascia il Movimento 5 Stelle: “Deluso, passo al Misto” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Dopo le dimissioni dal Ministero dell’Istruzione, un’altra scossa nel percorso politico di Lorenzo Fioramonti: lascia il Movimento 5 Stelle per passare al Gruppo Misto della Camera “a titolo puramente individuale“. Su Facebook l’annuncio dell’ex ministro che, sottolineando il suo sentimento di delusione, dice addio al passato in un clima incandescente a margine della sua scelta di rimettere il mandato. M5S: l’addio dell’ex ministro Fioramonti Lorenzo Fioramonti dice addio al M5S e passa al Misto: la notizia si fa strada velocemente dopo un post con cui l’ex ministro dell’Istruzione del Governo Conte bis, da più parti criticato per la sua scelta di rimettere il mandato, ha condiviso la sua delusione per le ultime evoluzioni interne ed esterne al Movimento. La sua adesione al Gruppo Misto della Camera, annunciata via Facebook, è “a titolo puramente individuale” e sarebbe ... Leggi la notizia su thesocialpost

