Fioramonti dopo le dimissioni da ministro dell’Istruzione lascia anche il gruppo parlamentare dei Cinque Stelle. “Attacchi feroci. Il Movimento mi ha deluso molto” (Di martedì 31 dicembre 2019) “Questi giorni sono stati difficili. Il mio nome sballottolato sui giornali per ogni sorta di retroscena, speculazione e cospirazione. Oggi persino Il Tempo mette il mio cognome in prima pagina associandolo alla loggia massonica P3. Un evidente errore di persona, che la dice lunga sul clima di confusione che regna nel Paese. E perché tutto questo? Perché ho mantenuto la parola. Avevo accettato l’incarico di ministro per dare una discontinuità totale alle politiche passate, e mettere la scuola, l’università e la ricerca al centro della programmazione politica”. E’ quanto scrive, in un lungo post su Facebook, l’ex ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, annunciando anche di aver lasciato il gruppo parlamentare del M5S. “L’avevo promesso da vice ministro e l’ho confermato da ministro – scrive ancora Fioramonti -: o si ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

marcotravaglio : IL COERENTE INCOERENTE Immagino che Lorenzo Fioramonti si sentirà molto fico, dopo aver rassegnato le dimissioni d… - ilfoglio_it : Dopo l'approvazione della #manovra il ministro #Fioramonti si è dimesso. Sarà lui a far nascere il primo nucleo del… - sarahvaretto : Le dimissioni di #Fioramonti hanno avuto un grande pregio: da 36 ore discutiamo tutti di quanto poco investiamo nel… -