Finisce in carcere Nicoletta Dosio | la pasionaria No Tav ha rifiutato misure alternative

L'ex moglie lo accusa di stalking - lui Finisce in carcere da innocente : Elena Barlozzari Alessandra Benignetti accusato di violenze e maltrattamenti dalla ex moglie, un consulente finanziario di Rimini finisce in carcere da innocente. Il dramma di un padre separato: "Le leggi italiane mi avrebbero tutelato, i giudici non lo hanno fatto" Nella vita di Gianni Fattori c’è un prima e un dopo. Il filo della sua esistenza si tronca di netto nel 2011. Avviene nella maniera più brusca e dolorosa ...

Uccide l’amico esibizionista che gli aveva mostrato il pene : 28enne Finisce in carcere : Paul Laundy, 48enne britannico, è stato pugnalato a morte da un suo amico per aver esposto i genitali mentre stavano trascorrendo una serata insieme a fare bisboccia. A riportare la notizia è il quotidiano britannico Metro, secondo cui la vittima, un buontempone particolarmente orgoglioso delle misure del suo pene, era solito, dopo aver alzato un […] L'articolo Uccide l’amico esibizionista che gli aveva mostrato il pene: 28enne ...

Delinque nonostante gli arresti domiciliari : uomo Finisce in carcere : Roma – Sottoposto agli arresti domiciliari, a Roma, M.G. ha continuato a Delinquere. La Polizia di Stato gli ha cosi’ notificato la misura cautelare in carcere e accompagnato a Rebibbia. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Porta Maggiore, diretto da Augusto Pallante, hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di origine Eritrea emessa dal Tribunale di Roma. Il giovane, ...

Ubriaco stupra la cugina. Dopo due anni Finisce in carcere : Un 27enne di Mugnano, nel Napoletano, era stato sottoposto a fermo nel dicembre 2017 dai carabinieri perché ritenuto colpevole di aver abusato di una cugina al termine di una serata in discoteca; il ragazzo, Dopo aver bevuto qualche drink di troppo, si era offerto di riaccompagnare la 22enne a casa, e in auto le usò violenza, approfittando del fatto che fosse anche lei poco lucida. I militari dell'Arma ricostruirono i fatti anche ...

Caso Forteto - la Cassazione conferma la condanna per Fiesoli : il profeta Finisce in carcere : La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni di reclusione per Rodolfo Fiesoli, per il quale si aprono ora le porte del carcere. L'uomo, capo e fondatore della comunità di Vicchio del Mugello, in provincia di Firenze che accoglieva minori in affidamento, era accusato di violenza sessuale e maltrattamenti.Continua a leggere