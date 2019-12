Festival di Sanremo, arriva la versione Mediaset con Barbara d’Urso? (Di lunedì 30 dicembre 2019) Sarebbe già in preparazione il progetto di un anti-Sanremo targato Mediaset. Il settimanale Vero nei giorni scorsi ha lanciato la notizia che ha già fatto molto discutere sul web. Secondo il giornale al timone dell’ambizioso progetto dovrebbe esserci niente di meno che l’instancabile Barbara d’Urso, conduttrice di punta della rete. Il progetto per contrastare la kermesse Rai Nelle pagine del settimanale Vero si legge: “L’anno prossimo Barbara d’Urso potrebbe condurre non solo il Grande Fratello ma anche una nuova manifestazione musicale che potrebbe essere la versione di Mediaset del Festival di Sanremo. Ancora top secret, la location del grande evento”. Durante la settimana del Festival Mediaset si è sempre dovuta difendere con repliche che racimolano bassi ascolti se confrontate alle serate della gara canora e da quest’anno sembra intenzionata a rispondere con un vero e ... Leggi la notizia su thesocialpost

