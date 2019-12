Festival di Sanremo 2020: Rula Jebreal al fianco di Amadeus? Sui social polemica dei sovranisti (Di lunedì 30 dicembre 2019) Secondo alcune indiscrezioni la giornalista palestinese Rula Jebreal affiancherà Amadeus in una delle serate del Festival di Sanremo 2020 ma sui social infiamma la polemica. Rula Jebreal "valletta" al Festival di Sanremo 2020 al fianco di Amadeus? Lanciata da Dagospia, l'indiscrezione ha provocato la polemica social da parte dei "sovranisti" che attaccano la giornalista di origini palestinesi ma naturalizzata italiana. Si parla di dieci donne che affiancheranno Amadeus sul palco dell'Ariston, e tra i nomi ci sarebbe anche Rula Jebreal: la giornalista palestinese avrebbe detto di si al direttore artistico del Festival dopo averlo incontrato in un albergo milanese. L'indiscrezione del portale di Roberto D'Agostino ha scatenato la protesta dei cosiddetti sovranisti capeggiata da Daniele Capezzone. L'ex segretario dei Radicali Italiani ed ex portavoce di ... Leggi la notizia su movieplayer

