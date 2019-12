Festa Sant’Antuono: ecco i nomi dei 18 carri che sfileranno a Macerata Campania (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiCi siamo quasi, il countdown per la Festa di Sant’Antuono è cominciato e c’è già il primo risultato ufficiale: 18 sono le battuglie di Pastellessa che prenderanno parte all’edizione 2020 dell’attesissima Festa che avrà luogo a Macerata Campania, in provincia di Caserta. Si tratta di uno degli eventi più importanti della Regione Campania e che ogni anno accoglie migliaia di visitatori provenienti non solo dal casertano e dalla Campania ma anche da altre Regioni italiane e dall’estero. Gli oltre 1200 bottari che da settimane stanno svolgendo le prove della tipica musica apotropaica a suon di botti, tini e falci, saranno suddivisi sui seguenti carri: I ragazzi del 2000, ‘U carr’ ‘e vasc’ ‘o vasto, Cantica popolare, L’anema ‘e Sant’Antuono, Cantica popolare caturanese, ‘A sellara, La piccola compagnia de “I punto ... Leggi la notizia su anteprima24

larampait : Festa Sant'Antuono: ecco i nomi dei 18 #carri che sfileranno a #MacerataCampania - vincapuano : 'A festa 'e Sant'Antuono 2020, dal 10 al 17 gennaio magiche serate popolari a #MacerataCampania ? #Partecipa… -