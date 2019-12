Ferragnez, record di like per la foto di nudo ma agli utenti non sfugge un (anzi 2) dettagli (Di lunedì 30 dicembre 2019) La foto alla fine dell’articolo. In vacanza sulle Dolomiti, Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo così le loro vacanze natalizie insieme alla famiglia e al piccolo Leone. Fra una sciata e momenti di gioco col figlio, la coppia si è anche concessa qualche ora di relax nella spa che si trova dentro la struttura che li ospita. Ad attirare l’attenzione dei fan, è stata una foto dei Ferragnez che si baciano nudi dentro una vasca. Ed ecco che gli ammiratori della coppia si sono subito chiesti: “Ma le foto chi le fa?“. (Continua…) Una foto molto romantica, se non fosse per un piccolo dettaglio che non è certo sfuggito ai milioni di follower della coppia: in foto si vede chiaramente il riflesso di due persone intente a scattare la foto. In un attimo quindi si rompe l’atmosfera intima evocata dallo scatto: in quel momento Chiara e Fedez non erano soli e ... Leggi la notizia su howtodofor

