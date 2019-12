Ferentino ragazzi autistici rifiutati dall’hotel, la direzione: «Non è mai stata negata la disponibilità» (Di lunedì 30 dicembre 2019) In queste ora ha destato parecchio scalpore la notizia di alcune famiglie con ragazzi autistici che avrebbero ricevuto dalla direzione del centro Terme Pompeo di Ferentino (provincia di Frosinone) un no ad una prenotazione per il veglione di Capodanno. Sulla pagina Facebook ‘Vorrei prendere il treno’ una famiglia ha voluto rendere nota la spiacevole vicenda raccontato per filo e per segno l’accaduto: «Vi raccontiamo questa storia non per scatenare una gogna mediatica, ma perché quando succedono certe cose è nostro dovere quello di non girare la testa dall’altra parte e combattere per questo sacrosanto diritto», si leggeva nell’attacco della missiva pubblicata. Poche ore fa la direzione delle Terme Pompeo di Ferentino ha voluto dare a sua volta la propria versione dei fatti. Una nota che è stata pubblicata su Anagnia, noto quotidiano online locale. «Se ... Leggi la notizia su urbanpost

