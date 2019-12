Federica Panicucci rompe il silenzio: “A Capodanno in Musica avrò…” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Capodanno in Musica, Federica Panicucci: “L’ospite a sorpresa aprirà il concerto” Il 31 dicembre la Tv non lascia soli i telespettatori che preferiscono trascorrere in casa l’ultimo dell’anno: Amadeus condurrà L’anno che verrà in diretta da Potenza e Federica Panicucci Capodanno in Musica in diretta da Bari. Federica Panicucci, quindi, ancora una volta avrà l’onore di traghettare i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset nel 2020. E’ atteso un ospite a sopresa la cui indentità rimarrà nascosta ancora per qualche ora. Intervistata dal settimanale Vero, la conduttrice di Mattino Cinque non si sbottona: “Posso solo dire che l’ospite a sorpresa aprirà il concerto”. Di chi si tratterà? La Panicucci è molto contenta di condurre di nuovo Capodanno in Musica, un programma che ama molto in una serata speciale per gli ... Leggi la notizia su lanostratv

