Famiglie italiane sempre meno numerose: il 33% è single (Di lunedì 30 dicembre 2019) I dati dell’Annuario Istat: in venti anni o nuclei unipersonali sono cresciuti di oltre 10 punti: dal 21,5% nel 1997/98 al 33% nel 2017-2018 Leggi la notizia su lastampa

carlosibilia : Il 2020 inizierà con un bel risparmio per tutte le famiglie italiane, quello sulle bollette. Calerà sopratutto quel… - carlosibilia : La famiglia per il MoVimento 5 Stelle è fondamentale. Questi sono gli aiuti concreti per le famiglie italiane, dal… - LegaSalvini : MANOVRA, #SALVINI: “GOVERNO PORTA IL CARBONE SOTTO L’ALBERO DI FAMIGLIE E IMPRESE ITALIANE” -