Fabrizio Corona, un nuovo look dopo il carcere: foto (Di lunedì 30 dicembre 2019) Fabrizio Corona è da poco uscito dal carcere per essere trasferito in un istituto di cura nei pressi di Monza e ha potuto così trascorrere il Natale con Carlos Maria, il figlio nato dal matrimonio con Nina Moric. L’ex re dei paparazzi ha già scontato in carcere 5 anni e 5 mesi dei 9 anni e 8 mesi ai quali era stato condannato. Nel 2018 è stato ammesso a misure alternative, beneficio revocato nel marzo 2019 a causa di numerose violazioni. A inizio dicembre, poi, il tribunale di sorveglianza di Milano ha concesso a Corona il differimento di pena con detenzione ai domiciliari presso una casa di cura per 4 anni. Il magistrato ha ritenuto che la patologia di cui soffre, definita una “patologia psichiatrica”, “non può essere adeguatamente curata” in un carcere e non ha inoltre ravvisato una pericolosità dal punto di vista sociale per i reati commessi e per i quali è stato condannato. ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

