Fabrizio Corona mostra un look nuovo sui social – VIDEO (Di lunedì 30 dicembre 2019) Fabrizio Corona ha potuto trascorrere il Natale con il figlio Carlos Maria, a lui ha dedicato il suo primo post sui social dopo essere uscito dal carcere Fabrizio Corona dopo essere uscito dal carcere per trascorrere il Natale con il figlio, si è mostrato con un nuovo look sui suoi profili social, ha i capelli … L'articolo Fabrizio Corona mostra un look nuovo sui social – VIDEO NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

Noovyis : (Fabrizio Corona, un nuovo look dopo il carcere: foto) Playhitmusic - - infoitcultura : Il ritorno social di Fabrizio Corona: barba incolta e capelli lunghi - infoitcultura : Fabrizio Corona, nuovo look dopo il carcere: ecco com'è oggi -