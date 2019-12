F1 | Mattia Binotto | “Il distacco della Ferrari in curva era di 2 decimi” Progetto 671

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Sono settimane molto intense a Maranello dove si sta realizzando lache affronterà il Mondiale F1 2020, mancano poco più di due mesi all’iniziostagione e si sta lavorando alacremente per portare a Melbourne una vettura che sia subito in grado di lottare con le Mercedes. Il Cavallino Rampante vuole conquistare il titolo iridato ormai assente a queste latitudini dal 2007 e non si può lasciare nulla al caso: le Frecce d’Argento, ma anche le Red Bull, non saranno facili da battere e ci sarà bisogno di una Rossa estrememente veloce non soltanto sul rettilineo ma anche in. La nuova, chiamata in fabbrica con un freddo “671” in attesa del nome ufficiale, sarà caratterizzata da un maggiore carico aerodinamico rispetto a quello dell’ultima stagione e si cercherà di confermare la bontàpower unit. Il team principal...

