F1 | la nuova Ferrari 2020 Tutte le anticipazioni e le novità Aerodinamica e power-unit

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Lavuole vincere il Mondiale F1. Non ci sono mezzi termini per la Scuderia di Maranello che è reduce da un digiuno troppo lungo (l’ultimo trionfo è datato 2007 con Kimi Raikkonen) e nelle ultime annate ha preso sonore batoste dall’inarrivabile Mercedes che sta dominando l’era ibrida. L’ultimo campionato è stato letteralmente fallimentare salvo la piccola parentesi di fine estate dove sono arrivate tre vittorie consecutive, Sebastian Vettel e Charles Leclerc non hanno mai avuto tra le mani una monoposto realmente competitiva e in grado di battagliare alla pari con le Frecce d’Argento. Ora si deve assolutamente rialzare la testa in una stagione che si preannuncia lunghissima (22 Gran Premi), intensa e con un regolamento sostanzialmente uguale a quello del 2019 prima dell’attesa rivoluzione. Come sarà la? Quali saranno le ...

