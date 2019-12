Leggi la notizia su meteoweek

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Andrà in onda30, in seconda serata suquattro, il. Ilè diretto da Baltasar Kormákur, con Jake Gyllenhaal e Josh Brolinè undi genere, drammatico, thriller del 2015, diretto da Baltasar Kormákur, con Jake Gyllenhaal e Josh Brolin, che sarà trasmesso in seconda serata … L'articolo, ilsu4 (30proviene da www.meteoweek.com.

zazoomnews : Everest il film avventura su Rete 4 (Lunedì 30 dicembre) Trailer - #Everest #avventura #(Lunedì -