Eva Henger Instagram, lato B da incorniciare: «Sei meravigliosa!» (Di lunedì 30 dicembre 2019) Eva Henger si sta rilassando a Sharm el-Sheikh e così ha voluto condividere con i suoi followers alcuni attimi del suo viaggio. Poche ore fa la bella Eva Henger su Instagram ha descritto così il paesaggio che la circonda: «Il tramonto dell’Africa è una cosa inspiegabile, la luce, il calore, l’atmosfera… magica, unica. Non esiste il tempo. E tutto lì, nell’ attimo». Naturalmente i suoi oltre 700 mila followers non hanno minimamente prestato attenzione al tramonto. La loro attenzione è stata completamente catturata dal suo corpo perfetto. L’affascinante Eva può far invidia a moltissime ventenni. Le sue curve sono da sballo. Leggi anche –> Eva Henger Instagram, atomica in versione “Babbo Natale”: «Che lato B! Inimitabile proprio…» Eva Henger su Instagram irresistibile in bikini Questa volta la bellissima Eva Henger su Instagram si è davvero superata. Le sue curve ... Leggi la notizia su urbanpost

