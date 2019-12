Europictures: "Nel 2020 porteremo Jean Dujardin in Italia per Il Daino" (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il nostro incontro con Lucy De Crescenzo, Ceo e Buyer di Europictures, alle Giornate di Cinema in cui ci ha parlato dei cavalli di battaglia del listino 2020. Alle Giornate di Cinema 2019 abbiamo incontrato Lucy De Crescenzo, Ceo e Buyer di Europictures, con cui abbiamo parlato del listino 2020. Nel 2020 Europictures distribuirà Creators: The Past, con Gérard Depardieu, Famosa, di Alessandra Mortelliti, e Il Daino, con il premio Oscar Jean Dujardin, che Lucy De Crescenzo ha promesso di portare in Italia. La video intervista a Lucy De Crescenzo Leggi la notizia su movieplayer

