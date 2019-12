Etruria, papà Boschi citato a giudizio per le "consulenze d'oro" (Di martedì 31 dicembre 2019) Bianca Elisi Pier Luigi Boschi, ex vicepresindente di Banca Etruria, è stato citato a giudizio diretto dalla porcura di Arezzo per bancarotta colposa Guai per il padre di Maria Elena Boschi. A scrivere un nuovo capitolo alla vicenda giudiziaria sul crac di Banca Etruria di cui il padre dell’ex ministro, Pier Luigi Boschi, era vicepresidente, è la procura di Arezzo. Boschi e altri quattordici ex dirigenti e membri dell’ultimo cda dell’istituto di credito aretino oggi sono stati raggiunti da una citazione a giudizio diretta per il reato di bancarotta colposa. Questo significa che per lui per gli altri imputati non ci sarà l’udienza preliminare. papà Boschi, come ricorda il Corriere della Sera, sinora ha collezionato solo archiviazioni, tanto per falso in prospetto quanto per la bancarotta fraudolenta per la mancata fusione tra Banca Etruria e Popolare di Vicenza. Adesso però ... Leggi la notizia su ilgiornale

