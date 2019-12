EssilorLuxottica vittima di una maxi-truffa in Thailandia | “Potrebbe avere un impatto da

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Unache potrebbeunmassimo di 190 milioni di dollari. Ne è statalache, attraverso la controllata Essilor International, ha recentemente accertato attività finanziarie fraudolente in uno dei suoi stabilimenti in, dove ha presentato denuncia come in altre giurisdizioni. La speranza dell’azienda è quella di recuperare almeno parzialmente la perdita per effetto di eventuali rimborsi assicurativi, ritorni dalle azioni legali e recuperi di ulteriori somme attualmente congelate su vari conti bancari. L’che la frode avrà sui conti di, secondo quanto riferisce una nota della società, sarà registrato nei risultati operativi del 2019 e sarà trattato come un fattore di aggiustamento per determinare i valori adjusted dell’esercizio. La società sta inoltre svolgendo indagini e perseguendo tutte le possibili ...

