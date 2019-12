Esplosione in casa a Senago, 6 feriti: 20enne ustionata alle gambe | FOTO (Di lunedì 30 dicembre 2019) È di sei feriti il bilancio dell’Esplosione avvenuta in una casa a Senago, come potete vedere nelle FOTO qui sopra (qui il primo video). È successo poco dopo le 19.30. Lo scoppio ha causato il crollo di una parete nell’appartamento di via Udine al civico 6. Tra i feriti c’è una ragazza di 20 anni con ustioni di secondo grado alle gambe e una 59enne che ha riportato contusioni perché le è caduto addosso un armadio. Tra i feriti lievi ci sono anche 4 persone tra i 47 e i 60 anni che hanno rifiutato il trasporto all’ospedale. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Esplosione in casa a Senago, 6 feriti: 20enne ustionata alle gambe | FOTO - - ilNotiziarioInd : Senago, esplosione in casa: crolla un muro. Un ustionato ed evacuati | VIDEO - - EugenioRainMan : Esplosione in casa Terni, 3 ustionati -