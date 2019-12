Eros Ramazzotti ricorda Adelio Cogliati/ 'Sempre nel mio cuore, ciao amico mio' (Di lunedì 30 dicembre 2019) Eros Ramazzotti ricorda sui social il suo paroliere Adelio Cogliati, scomparso un anno fa: 'ciao amico mio, Sempre nel mio cuore'. Leggi la notizia su ilsussidiario

radiolisola : #NowPlaying: Eros Ramazzotti - Sei Un Pensiero Speciale - PIEROMANGIONE1 : UN'ALTRA TE Eros Ramazzotti Lyric Learn italian singing - ItaliaCharleroi : Ora in onda: Eros Ramazzotti - Dritto per quell'unica via 1985 su Radio Italia Charleroi -