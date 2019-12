Equitazione, Coppa del Mondo Mechelen 2019: Daniel Deusser trionfa in Belgio, Emanuele Gaudiano primo degli italiani (Di lunedì 30 dicembre 2019) Si è chiusa con il successo del tedesco Daniel Deusser la tappa di Coppa del Mondo di Equitazione, specialità salto ostacoli, di scena quest’oggi in quel di Mechelen (Belgio), che dei trentacinque binomi iscritti alla competizione ha visto giungerne al jump-off solamente dodici, con il miglior tempo messo a segno dallo svizzero Pius Schwizer, e dal suo Cortney Cox. Eliminati invece alcuni nomi importanti, come quelli di Christian Ahlmann (ventitreesimo), Pieter Devos (ventisettesimo), Simon Delestre (trentatreesimo) e Lorenzo De Luca, quindicesimo su Dink Toy vd Kranenburg, con quattro penalità. Nello spareggio è emerso invece il talento di Deusser, che in sella a Killer Queen ha terminato la prova in 41.37 secondi, senza penalità, sorprendendo proprio l’elvetico Schwizer, fermo a 44.02 secondi, con il podio completato dal belga Wilm Vermeir, su IQ van het Steentje, con il ... Leggi la notizia su oasport

