Enrico Fedele: “Miglior dirigente del decennio? Ho il nome” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Enrico Fedele è intervenuto nel corso del programma radiofonico in onda su Radio Marte Enrico Fedele, procuratore, è interventuo su Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, nota trasmissione sportiva in onda tutti i giorni. Il procuratore, nel corso della chiacchierata, ha scelto i migliori azzurri di questi ultimi dieci anni. Alla domanda: “Chi è stato il miglior dirigente del Napoli in quest’ultimo decennio?“, Fedele ha così risposto: “Il Napoli non ha avuto dirigenti se non il presidente, ma quello che si è fatto più sentire è stato Bigon con l’acquisto di Mertens e Koulibaly che sono due sue intuizioni. Mazzarri invece è stato il miglior allenatore”. Il procuratore ha poi aggiunto: “La campagna acquisti del Napoli adesso chi la fa? Gattuso forse non resterà sulla panchina del Napoli: se non raggiunge l’obiettivo (quarto posto ndr), cosa ... Leggi la notizia su forzazzurri

