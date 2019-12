Emily Ratajkowski si prende gioco degli haters (e pubblica la foto più provocante di sempre) (Di lunedì 30 dicembre 2019) “Quando gli haters dicono che usi Photoshop”, Emily Ratajkowski provoca come non ha mai fatto prima Emily Ratajkowski si prende gioco degli haters e pubblica la foto più provocante di sempre. “Quando gli haters dicono che usi Photoshop”, scrive la modella in una delle sue stories Instagram. Ad accompagnare la frase una foto “esplosiva”. Nello scatto Emily Ratajkowski è sdraiata sul letto e indossa solo un reggiseno di pizzo bianco. La prospettiva della foto evidenzia il décolleté generoso. La modella voleva forse sottolineare che non le serve ricorrere a Photoshop per modificare le foto e rendere le sue forme più abbondanti, il suo décolleté è infatti naturale. La frase è quindi da interpretare come una frecciatina rivolta agli haters dei social. Il post Instagram ha superato i 2 milioni di like in poche ore. Leggi anche: Senza veli sul divano: la ... Leggi la notizia su tpi

