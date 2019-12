Emilia-Romagna, polemiche per le istruzioni di Salvini per la campagna elettorale: SI: “Fa ribrezzo” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il vademecum di Salvini per le regionali in Emilia Romagna reso noto da alcuni media e diffuso sui social ha indignato il Pd e Sinistra italiana: "Parlate di altro, non di Emilia-Romagna, altrimenti si avvantaggia chi governa. Parlate di Bibbiano, di Banca Etruria e date a Salvini una famiglia terremotata. Queste sono le indicazioni della campagna elettorale della Lega in Emilia Romagna, messe nero su bianco. E fanno abbastanza ribrezzo". Leggi la notizia su fanpage

Elezioni Emilia Romagna 2020 | Candidati - programmi - guida al voto : Elezioni Emilia Romagna 2020 | Candidati , programmi , guida al voto Il 26 gennaio 2020 si tengono le Elezioni regionali dell’ Emilia - Romagna . Si vota per eleggere il nuovo presidente della Regione e il nuovo Consiglio regionale (che in Emilia - Romagna si chiama Assemblea legislativa). I Candidati governatori sono sette, ma secondo i sondaggi a contendersi la vittoria sono Stefano Bonaccini, presidente uscente sostenuto dal centrosinistra, e ...

Le preoccupazioni degli italiani e il diktat di Salvini in Emilia -Romagna : Milleproroghe più una, quella del tribunale del riesame competente per l'Ilva di Taranto che ha deciso di prendersi qualche altro giorno per decidere sulla questione (molto importante per il futuro dello stabilimento) dello spegnimento dell'altoforno 2. In giudizio va l'amministrazione commissariale

Emilia -Romagna - gli appunti del leghista svelano la strategia di Salvini : Le elezioni regionali in Emilia-Romagna si avvicinano e Matteo Salvini ha intensificato la sua presenza sul territorio e le condivisioni sui social network tra attacchi al governo, il cibo che mangia ossessivamente, i buongiorno ai suoi seguaci e le immancabili foto della figlia. Quello che Salvini ha preferito non condividere coi suoi sostenitori, però, è l'incontro che si è tenuto ieri pomeriggio presso lo StarHotels Excelsior di Bologna ...

Come si vincono le regionali in Emilia -Romagna - secondo Matteo Salvini : (foto: Roberto Serra – Iguana Press/Getty Images) “Alzare il livello con giudizio”, “Non discutere sul buon governo in Emilia-Romagna ” perché “comunque avvantaggia chi governa”, armarsi di sorriso e soprattutto insistere su Bibbiano, “con la clava“. È un vero e proprio vademecum in 8 punti, quello rinvenuto da Repubblica allo Starhotels Excelsior di Bologna, che nel pomeriggio di domenica ha fatto da scenario all’incontro ...

Come si vincono le regionali in Emilia -Romagna - secondo Matteo Salvini : (foto: Roberto Serra – Iguana Press/Getty Images) “Alzare il livello con giudizio”, “Non discutere sul buon governo in Emilia-Romagna ” perché “comunque avvantaggia chi governa”, armarsi di sorriso e soprattutto insistere su Bibbiano, “con la clava“. È un vero e proprio vademecum in 8 punti, quello rinvenuto da Repubblica allo Starhotels Excelsior di Bologna, che nel pomeriggio di domenica ha fatto da scenario all’incontro ...

Elezioni Emilia -Romagna - il biglietto con le linee guida di Salvini : “Non parlare del buon governo” Bonaccini. “M5s quasi scomparsi” : Una serie di istruzioni annotate su un foglietto, poi abbandonato incautamente su una sedia da un militante leghista, hanno svelato le linee guida dettate da Matteo Salvini per accrescere il consenso, soprattutto in vista delle prossime Elezioni Regionali in Emilia-Romagna . Come svela oggi Repubblica, pubblicando la foto del pezzo di carta, è di questo che si è parlato nella riunione tra il capo del Carroccio e i militanti riunitisi nella sala ...

Sondaggi elettorali Emilia Romagna - per EMG e Opinio Bonaccini avanti del 3% : Sondaggi elettorali Emilia Romagna , per EMG e Opinio Bonaccini avanti del 3% Proseguono i Sondaggi dei vari istituti sull’ Emilia Romagna . Nell’ultima decade di dicembre sono stati EMG e Opinio a chiedere agli Emilia ni ai romagnoli per chi avrebbero intenzione di votare il 26 gennaio. Il risultato è identico. Il presidente uscente Bonaccini appare in testa di 3 punti. Anche altri Sondaggi , come Tecnè, vedono il candidato ...

Elezioni in Emilia -Romagna - spunta il pizzino con le linee guida dettate da Matteo Salvini : Matteo Salvini ha dettato ai suoi le regole da tenere in campagna elettorale in vista delle Elezioni regionali in Emilia-Romagna . Gli appunti dimenticati da un leghista svelano tutto Non si deve parlare del buon governo che finora ha guida to l’ Emilia-Romagna : questa è solo una delle linee guida che Matteo Salvini avrebbe dettato agli uomini della […] L'articolo Elezioni in Emilia-Romagna , spunta il pizzino con le linee guida dettate da ...

Matteo Salvini - 100 comizi in 4 settimane. Emilia Romagna - la Borgonzoni mette la freccia : Un impegno politico e fisico senza precedenti per Matteo Salvini . Se Giuseppe Conte vuole fare il "maratoneta" ("Non arriva neanche al primo chilometro", ironizza il leader della Lega alla Berghem Frecc), il Capitano proverà a fare il record del mondo dei 100 metri. Anzi, dei 100 comizi : tante volte

“Non parlate di buongoverno - attaccate solo il Pd - trovate una famiglia terremotata” : ecco i punti del “vademecum” di Salvini ai candidati per le regionali in Emilia Romagna : Il vademecum di Salvini per i candidati della Lega in Emilia Romagna : “Usate la clava con Bibbiano” “Usate la clava con Bibbiano, attaccate solo il Pd e trovate a Salvini una famiglia terremotata”. Sono solo tre degli otto punti del vademecum stilato dai candidati della Lega nel pomeriggio di ieri, domenica 29 dicembre, nel corso dell’incontro con Matteo Salvini allo StarHotels Excelsior di Bologna in vista delle ...

Massimo Cacciari : “La sconfitta in Emilia Romagna sarebbe la fine del Governo” : L’ex sindaco di Venezia sostiene che le elezioni di fine gennaio saranno decisive per il Partito Democratico. “Il colpo a livello di immagine sarebbe troppo forte”, dice Massimo Cacciari . Arrivano nuove dichiarazioni a mettere ulteriore pressione addosso al Partito Democratico, in vista delle elezioni in Emilia Romagna . Ci pensa Massimo Cacciari a dare nuovo peso, […] L'articolo Massimo Cacciari : “La sconfitta in ...

"Se il Pd perde in Emilia Romagna il governo salta" - dice Cacciari : In un'intervista al Fatto Quotidiano, il filosofo Massimo Cacciari afferma che se il prossimo 26 gennaio alle elezioni regionali in Emilia - Romagna il Pd non dovesse farcela “non credo” che il governo reggerà. E aggiunge: “Il colpo a livello d'immagine sarebbe troppo forte”, però lui è sereno, perché – assicura – “non perde ranno”. Non perde ranno perché Bonaccini si presenta forte di una buona esperienza di governo , ma anche perché “l' Emilia ...

I sondaggi e i candidati alle elezioni regionali in Emilia -Romagna : Le liste dei candidati alle elezioni regionali in Emilia-Romagna sono arrivate e ci sono oltre 300 candidati schierati nelle sei liste che appoggiano la rielezione di Bonaccini. Un numero da record per le urne del 26 gennaio. E mentre Salvini sforna pizzini per disegnare strategie elettorali, la Lega disegna un cambio di strategia elettorale che prevede prima di tutto il simbolo da rimettere al centro e poi l’annunciato tour nelle piazze, ma ...

Emilia Romagna - perché il sindaco Marco Mastacchi può regalare il trionfo a Matteo Salvini : In Emilia Romagna saranno decisivi i piccoli Comuni. E i candidati lo sanno bene. Per questo Stefano Bonaccini ha convinto a correre per un posto da consigliere Marco Fabbri, sindaco di Comacchio sconosciuto ai più eletto una prima volta con il M5S e poi con una lista personale. Una vera e propria g

Regionali Emilia Romagna - Sala : “Bisogna votare Bonaccini perché più bravo. La Borgonzoni? Lasciamola a Roma con le sue sciocche t-shirt” : Non ha peli sulla lingua il sindaco di Milano Beppe Sala. Il primo cittadino, a Imola per sostenere Stefano Bonaccini, in corsa per le Regionali in Emilia-Romagna, ha commentato l’operato della candidata leghista. “La Borgonzoni? Per dirla alla milanese, non sa neanche da che parte è girata: Lasciamola a Roma con le sue sciocche t-shirt – ha detto Sala, ricordando la maglietta con scritto ‘Parlateci di Bibbiano’ con ...

repubblica : 'Non parlate di buongoverno, usate la clava con Bibbiano, trovate una famiglia terremotata'. Gli appunti con le ric… - NicolaMorra63 : Indicazioni di Matteo Salvini ai candidati della Lega in Emilia Romagna. Sorridere, sorridere, fare selfie, mandare… - matteosalvinimi : Ma noi non risponderemo agli insulti. P.s. Il 18 gennaio saremo in piazza a Maranello, in decine di migliaia, per p… -