Emergenza siccità in Zimbabwe [FOTO] (Di lunedì 30 dicembre 2019) Nelle immagini della gallery la situazione drammatica nell’area della diga di Mabwematema, a 20 km nord da Zvishavane (Provincia delle Midland): è Emergenza siccità in Zimbabwe, in particolare in una zona dove la vita di 2000 persone dipende dall’agricoltura e dall’irrigazione.L'articolo Emergenza siccità in Zimbabwe FOTO Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

Emergenza siccità Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Emergenza siccità