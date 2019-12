Emergenza neve in Sicilia: “Mezzi e operatori in azione per garantire la percorribilità delle strade provinciali” (Di lunedì 30 dicembre 2019) A causa dell’Emergenza neve, tutti i mezzi ed il personale addetto alla viabilità della Città Metropolitana di Messina sono in piena fase operativa per assicurare la percorribilità stradale nelle zone montane dove si sono registrate precipitazioni nevose. Allo stato attuale il Servizio “Autoparco”, in sinergia con il Servizio “Protezione Civile” e con i vari servizi della “Viabilità” garantisce la piena fruibilità delle strade provinciali grazie alla costante azione dei mezzi spazzaneve e spargisale. Il problema maggiore è costituito dalla formazione di ghiaccio a causa delle basse temperature. Nelle scorse settimane, dopo i vari interventi di controllo e manutenzione da parte del Servizio “Autoparco”, sono stati dislocati tutti i dodici mezzi dedicati allo spalamento della neve. In particolare, sono in azione uno Scam provvisto di vomero e spandisale, quattro Rolba 400 S ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

