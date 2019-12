Emergenza freddo | Salerno cerca spazi per strutture fisse | De Roberto al lavoro

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Il Comune disi prepara all’, con il brusco abbassamento di temperature pensando a chi un tetto dove ripararsi non ce l’ha. La consigliera comunale, Paola Deè alcon l’assessorato alle politiche sociali guidato da Nino Savastano per predisporre un piano che non sia solo di, ma, in collaborazione con la curia, anche per realizzare dei posti fissi che consentano di dare sempre accoglienza. Secondo i dati del Comune di, sono tra i 60 e gli 80 i senzatetto in città. Su questo fronte c’è anche una collaborazione ed un’intesa con l’associazione Avvocati di strada, che, congiuntamente all’associazione Migrantes, diversi mesi fa hanno proposto alla commissione rappresentata dalla Dee quindi al Comune didi vagliare un protocollo d’intesa che permetterebbe di rispettare la legge ...

