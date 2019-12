Elezioni, Emiliano: “Lega vuole riprendersi la Regione? La Puglia è come il mare, è libera” (Di lunedì 30 dicembre 2019) “Riprendiamoci la Puglia è lo slogan della Lega ma la Puglia non è di nessuno. La Puglia è come il mare, è libera. Pensare di riprendersi la Puglia per riconsegnarla al sottosviluppo, all’assoggettamento alle Regioni del Nord, cosa volete che contino i leader locali della Lega rispetto a Salvini? Salvini sarebbe in grado di fargli recitare il rosario quando e quanto vuole, quel rosario che ha qualche volta persino oltraggiato usandolo pubblicamente. Sarebbe in grado di fargli fare qualunque cosa“. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, candidato alle primarie del centrosinistra pugliese del prossimo 12 gennaio, durante una conferenza stampa che si è svolta questa mattina a Bari. “La Puglia invece – ha aggiunto Emiliano – ha bisogno di scegliersi il proprio candidato, di eleggere il proprio presidente e ricominciare a spingere ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

