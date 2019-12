Elezioni Emilia Romagna 2020 | Candidati, programmi, guida al voto (Di lunedì 30 dicembre 2019) Elezioni Emilia Romagna 2020 Candidati, programmi, guida al voto Il 26 gennaio 2020 si tengono le Elezioni regionali dell’Emilia-Romagna. Si vota per eleggere il nuovo presidente della Regione e il nuovo Consiglio regionale (che in Emilia-Romagna si chiama Assemblea legislativa). I Candidati governatori sono sette, ma secondo i sondaggi a contendersi la vittoria sono Stefano Bonaccini, presidente uscente sostenuto dal centrosinistra, e Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega appoggiata da una coalizione di centrodestra. Le Elezioni dell’Emilia-Romagna 2020 sono un appuntamento molto atteso anche a livello nazionale: un eventuale successo del centrodestra metterebbe in gravi difficoltà la tenuta del Governo Conte 2, sostenuto da Pd, M5S, Italia Viva e Leu. Elezioni Emilia Romagna 2020: i Candidati I Candidati governatori alle Elezioni regionali 2020 dell’Emilia-Romagna ... Leggi la notizia su tpi

