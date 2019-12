Elettra Lamborghini chiede scusa ai fan: “Ho fatto degli errori terribili” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Elettra Lamborghini interviene sui social dopo le nozze annunciate con il deejay Afrojack: le scuse ai fan Bene o male, l’importante è che se ne parli. Questo motto calza certamente a pennello su Elettra Lamborghini, vulcanica ereditiera diventata una star anche in televisione. La ragazza, mattatrice assoluta di innumerevoli reality, conta su tantissimi seguaci, che fanno il tifo per lei in qualunque caso. Alla pari dei coetanei, pure la ragazza intrattiene rapporti con i follower sui social network, dove racconta praticamente tutto quanto le capita, compresi i momenti più tristi e malinconici. Ad ogni modo, attraverso Instagram racconta soprattutto le sue gioie, proprio come nelle scorse ore, quando ha annunciato che prestò sposerà il compagno Afrojack. È un periodo davvero appagante, quindi, per Elettra Lamborghini, convinta di aver trovato l’anima gemella con cui passare il resto ... Leggi la notizia su kontrokultura

