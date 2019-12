Eleonora Pedron: "Capodanno? Starò a casa coi miei bimbi, ed è bello così" (Di lunedì 30 dicembre 2019) E' stato un Natale molto felice quello trascorso in famiglia da Eleonora Pedron, ex Miss Italia che soltanto pochi giorni fa, intervistata dai microfoni di Rai Radio 2, ha raccontato di aver voluto passare queste feste in compagnia dell'affetto dei suoi cari. La showgirl ha inoltre tirato le fila del suo 2019, specificando sia stato pieno di sorprese.Buoni propositi anche per l'anno che verrà, dal quale Eleonora Pedron spera soprattutto di ricevere qualche sorpresa lavorativa. Non sono poi mancati i gossip sulla sua vita privata e su cosa la attenderà da gennaio. La stessa Eleonora ci tiene a ribadire: "E' stato un anno pieno di sorprese. bello, soprattutto negli ultimi giorni. Qualcosa di bello arriverà anche nel 2020". Sempre poco si è effettivamente saputo del suo privato, in quanto la bella Miss Italia a tal proposito è sempre stata (e continua ad essere ancora oggi) molto ... Leggi la notizia su blogo

