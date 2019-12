Ecco la squadra del decennio secondo France Football: nessun italiano presente (Di lunedì 30 dicembre 2019) France Football ha schierato la formazione del decennio: nessun italiano presente nella squadra della rivista Francese Anche France Football si è divertita a schierare la squadra del decennio, scegliendo undici giocatori che più hanno impressionato in questa decade. secondo la rivista che annualmente assegna il Pallone d’Oro nessun italiano meritava di entrare in formazione. Abbiamo quindi Casillas in porta, Lahm e Marcelo terzini con Ramos e Van Dijk centrali di difesa. A centrocampo tris di stelle con Xavi, Iniesta e Modric. L’attacco fa paura solo a leggerlo: Messi-Ronaldo-Neymar. L'équipe type FF de la décennie. Explications > https://t.co/4nN2ks4any pic.twitter.com/Uw5mpVrAcT — France Football (@FranceFootball) December 29, 2019 Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

