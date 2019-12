Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 30 dicembre 2019) (foto: Pixabay) I giocattoli, i mattoncini fra i più famosi al, un evergreen dei regali, simbolo iconico dei giochi per i piccoli, fanno oggi parlare di loro, stavolta per ragioni scientifiche. Un gruppo di ricerca dell’università Lancaster, nel Regno Unito, infatti, ha condotto un esperimento apparentemente bizzarro, ma che in realtà potrà avere applicazioni utili in ambito tecnologico. Il team di fisici ha infatti raffreddato alla temperatura più bassa possibile mai applicata ai, ottenendo ilpiùal. I risultati sono pubblicati su Scientific Reports. Perché usare iI ricercatori, fisici delle temperature ultrafredde, hanno utilizzato una minifigura (un omino) dellae quattro blocchi. Lo studio non nasce come pura curiosità. Gli autori hanno scelto proprio ilperché è composto da un comune polimero ...

MilanoCitExpo : Ecco il mattoncino Lego più freddo al mondo #DipartimentoInnovazioneTecnologia - EfisioErriu : RT @PManinchedda: DAL PIANO CASA AL PIANO GNAM GNAM Ecco il testo del Disegno di Legge della Giunta sarda sul #pianocasa. Prestate attenzio… - cartasardigna : RT @PManinchedda: DAL PIANO CASA AL PIANO GNAM GNAM Ecco il testo del Disegno di Legge della Giunta sarda sul #pianocasa. Prestate attenzio… -